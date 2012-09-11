Адвокат Волкова отказалась идти на допрос по "Болотному делу"

Виолетта Волкова. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 11 сентября, адвокат Виолетта Волкова сообщила о своем решении не давать свидетельских показаний по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Об этом она сообщила в своем блоге.

По словам юриста она уже участвует в данном деле в качестве представителя защиты оппозиционера Сергея Удальцова, его супруги и ряда других граждан, которых ранее задержали в связи с беспорядками во время митинга на Болотной.

"Согласно ст.8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ст.6 Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующих вопросы соблюдения адвокатской тайны, адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении Волковой.

Кроме того, согласно букве закона, адвокат, выступивший по уголовному делу в качестве свидетеля, в дальнейшем не может представлять интересы своего подзащитного.

По мнению юриста Волковой, доводы органов следствия и суда о необходимости допроса адвокатов, противоречат требованиям закона об адвокатской деятельности.

Напомним, что Виолетта Волкова должна была давать показания в СК в среду, 12 сентября. О своем отказе она уведомит Адвокатскую Палату Московской области.