Оппозиции предложили провести шествие от метро "Октябрьское поле" до "Щукинской"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Столичная мэрия в ответ на заявку оппозиции предлагает провести шествие 19 апреля от метро "Октябрьское поле" до "Щукинской", сообщил Агентству "Москва" глава департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров.

"Мы предложили провести демонстрацию от метро "Октябрьское поле" по проспекту Маршала Бирюзова, далее по проспекту Маршала Василевского и провести митинг в районе метро "Щуикнская", – рассказал Майоров.

Он добавил, что оппозиция уже проинформирована об этом предложении. "Они приедут, получат все эти документы с нашим предложением и должны потом все вопросы согласовать за три дня до проведения мероприятия", – добавил глава департамента, отметив, что заявленное количество участников акции составляет 30 тысяч человек.

Ранее один из организаторов акции Александр Рыклин сообщил, что в уведомлении о проведении акции предложено несколько маршрутов, но основным является шествие от Трубной площади до площади Революции.