Опознаны тела 58 погибших пассажиров аэробуса А321

В Санкт-Петербурге опознаны 58 жертв потерпевшего в Египте крушение аэробуса А321, сообщает Минздрав. Родственникам жертв авиакатастрофы выдали четыре тела погибших, передает телеканал "Москва 24".

Спасатели обследовали в районе крушения самолета А321 на Синае 33 квадратных километра площади. Поисковые работы продолжаются, зона поиска увеличена до 40 квадратных километров.

Ранее глава комитета по социальной политике администрации Санкт-Петербурга Александр Ржаненков проинформировал журналистов о том, что тела всех членов экипажа разбившегося самолета компании "Когалымавиа" опознаны и в любой момент могут быть переданы родственникам.

Чиновник уточнил, что среди членов экипажа не было петербуржцев, это жители Тюмени, Ставрополя и Подмосковья.

Семьям погибших в авиакатастрофе начинают выплачивать компенсации

Ранее Ржаненков также отметил, что процесс опознания может завершиться в четверг, 5 ноября. Необходимые генетические экспертизы, наоборот, могут занять месяцы.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".