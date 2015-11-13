"Победа" хочет ввести плату за провоз пакетов из Duty Free

Фото: m24.ru//Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" намерена ввести на международных рейсах плату за перевозку пакетов с товарами Duty Free, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Учитывая заинтересованность пассажиров в приобретении товаров Duty Free, авиакомпания "Победа" предлагает специальный тариф на провоз пакетов Duty Free. Для полетов из России – 700 рублей, для остальных аэропортов – 10 евро", – говорится в сообщении авиакомпании.

Согласно федеральным авиационным правилам пассажиры авиакомпании имеют право взять с собой в салон самолета малогабаритные вещи, например, мужской портфель, дамскую сумочку, костюм в портпледе.

В багажном отсеке самолета бесплатно можно перевезти до 10 килограммов багажа.

Все остальное имущество пассажиров должно оплачиваться отдельно. Стоимость багажа, дополнительно перевозимого в салоне самолета, составляет 999 рублей, перевозка груза до 32 килограммов составляет 2299 рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что с 19 декабря лоукостер "Победа" начнет летать в Вену и Братиславу. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Рейсы будут выполняться ежедневно из Москвы. Авиалайнеры из Екатеринбурга, Кирова, Нижневартовска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени полетят за границу со стыковкой в столице.