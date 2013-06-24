Оперная певица Анна Нетребко выпустит в августе новый альбом Verdi

Анна Нетребко. Фото: www.annanetrebko.com

9 августа в свет выйдет первый за пять лет студийный альбом оперной певицы Анны Нетребко под названием Verdi, посвященный 200-летию Джузеппе Верди.

На альбоме Verdi звучат самые сложные отрывки из опер итальянского композитора. Начинается все с отрывков из "Макбет", включая сцену лунатизма, затем идет драматическая часть "Жанны Д'Арк", партии Елены из "Сицилийской Вечерни" и ария Элизабетты из "Дона Карлоса". В конце к партиям Леоноры из "Трубадура" присоединяется тенор Роландо Вильязон.

В целом пластинка обладает оригинальной атмосферой благодаря хору и оркестру "Королевского театра". Своей работой музыканты отдали должное великому гению Верди, отметила Нетребко.

За 10 лет записи на студии Deutsche Grammophon Нетребко выпустила около 15 пластинок, продажи которых превысили 3,8 миллиона копий.

В настоящее время доступен предзаказ пластинки на iTunes.