Оперу Сергея Прокофьева восстановили по архивным материалам

Сергей Прокофьев. Фото: ТАСС/Фотохроника ТАСС

Авторскую версию оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке" восстановили по архивным партитурам, наброскам и прочим сохранившимся материалам.

Работу по восстановлению оперы мастера проделали сотрудники Приморского театра оперы и балета. Они провели анализ многочисленных документов, которые хранятся в Большом театре и Госархиве.

"Сравнивая различные источники, удалось восстановить изначальную версию произведения. Это кропотливая работа, основанная, в том числе, на личном опыте исполнения произведений Прокофьева. Прежде всего я руководствовался тем, что написал Прокофьев лично, своей рукой", – рассказал ТАСС худрук театра Антон Лубченко.

Сергей Прокофьев написал оперу "Повесть о настоящем человеке" по предложению Министерства культуры СССР в 1948 году. Либретто было основано на одноименной повести Бориса Полевого, которая рассказала реальную историю летчика Алексея Маресьева. Во время Великой Отечественной войны герой потерял обе ноги, но все равно вернулся продолжил участие в военных действиях.

В 1948 году оперу не допустили к показу: по мнению советских властей, в ней была недостаточно ярко отражена роль партии в победе. В 1960 году оперу все-таки поставили, однако в либретто были внесены большие изменения. Кроме того, пришлось удалить часть музыкальных сцен.

Планируется, что впервые опера Прокофьева в первоначальной авторской редакции будет представлена зрителям 7 мая этого года на фестивале "На страже мира" в Приморском театре оперы и балета. Ее поставит петербургский режиссер и народный артист России Юрий Александров.