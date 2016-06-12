Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня 2016, 20:03

Технологии

Оператор Александр Рыбин скончался в Москве

11 июня на 81 году жизни скончался оператор, Заслуженный деятель искусств, Александр Георгиевич Рыбин. Об этом сообщает официальный сайт Союза кинематографистов России.

Лауреат Государственной премии, член Союза кинематографистов Александр Рыбин был директором Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, с 1998 года преподавал во ВГИКе, где прошел путь от профессора до декана операторского факультета. В последние годы Александр Георгиевич был художественным руководителем кинооператорского факультета.

Среди операторских работ Александра Рыбина "Пираты XX века", "Гиперболоид инженера Гарина", "Визит к Минотавру", "Дом с мезонином", "Приступить к ликвидации" и многие другие.

оператор новости культурного мира Союз кинематографистов России кончина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика