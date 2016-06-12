Оператор Александр Рыбин скончался в Москве

11 июня на 81 году жизни скончался оператор, Заслуженный деятель искусств, Александр Георгиевич Рыбин. Об этом сообщает официальный сайт Союза кинематографистов России.

Лауреат Государственной премии, член Союза кинематографистов Александр Рыбин был директором Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, с 1998 года преподавал во ВГИКе, где прошел путь от профессора до декана операторского факультета. В последние годы Александр Георгиевич был художественным руководителем кинооператорского факультета.

Среди операторских работ Александра Рыбина "Пираты XX века", "Гиперболоид инженера Гарина", "Визит к Минотавру", "Дом с мезонином", "Приступить к ликвидации" и многие другие.