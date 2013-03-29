В Москве подведут итоги международного конкурса "НАНО-опера"

"Афиша": Конкурс молодых оперных режиссеров “НАНО-опера”

В пятницу, 29 марта, на площадке Гоголь-центра подведут итоги финала первого международного конкурса молодых оперных режиссеров "НАНО-опера". В состязании участвуют 10 финалистов до 35 лет. Каждый режиссер представлял арию, дуэт и массовую сцену.

"Молодым режиссерам из разных стран предстоит работать в реальных современных условиях, когда приставку "нано" можно приложить буквально ко всему. Технологичная "наносценография" будет минималистичной, чтобы конкурсанты сосредоточились на самом главном – на работе с актером", - отметили организаторы.

Творчество участников оценит международное жюри в составе оперных режиссеров России и Европы.

Вечером в "Геликон-Опере" пройдет гала-концерт всех участников.

Начало - в 19.00, билеты в продаже от 120 до 400 рублей.

Добавим, что проект организован совместно с департаментом культуры Москвы, Союзом театральных деятелей России и Красноярским государственным театром оперы и балета.