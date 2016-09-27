Дмитрий Хворостовский отказался от роли в Венской опере из-за химиотерапии

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отказался выступать в Венской опере из-за курса химиотерапии. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, к сожалению, мне придется отказаться от роли Симона Бокканегры в Венской государственной опере, так как по предписанию моего врача мне необходимо пройти еще один курс химиотерапии", – написал он.