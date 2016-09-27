Форма поиска по сайту

27 сентября 2016, 16:30

Культура

Дмитрий Хворостовский отказался от роли в Венской опере из-за химиотерапии

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отказался выступать в Венской опере из-за курса химиотерапии. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, к сожалению, мне придется отказаться от роли Симона Бокканегры в Венской государственной опере, так как по предписанию моего врача мне необходимо пройти еще один курс химиотерапии", – написал он.

Дмитрий Хворостовский – советский и российский оперный певец, народный артист России.

В 1989 году одержал победу в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего получил ангажементы в лучших оперных театрах мира, таких, как Королевский театр Ковент-Гарден, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера и других.

24 июня 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца до конца лета в связи с выявленной у него опухолью мозга. Он прошел курс лечения в лондонской онкологической клинике.

