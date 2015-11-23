Музыка детства: пять самых зимних спектаклей театра Наталии Сац

Дирижер Алевтина Иоффе обучает мастерству. Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Детский музыкальный театр Наталии Сац отметил полувековой юбилей. 21 и 22 ноября в Дни открытых дверей дети и взрослые узнали все тайны закулисья. Что такое реквизит, зачем нужен осветитель, кто такой костюмер, из чего создают декорации – ответы на все эти вопросы получили те, кто прошелся по необычным маршрутам театров. Однако истинный восторг у юных зрителей вызвал урок дирижирования, которая проводила главный дирижер театра Алевтина Иоффе. Еще бы: ребятам дали возможность управлять настоящим оркестром. Взмах палочки – и слышны первые такты "Щелкунчика", еще мгновение – и их сменяет увертюра к опере Бизе "Кармен". Самых маленьких ставили на стул, чтоб они могли увидеть всю мощь оркестра и подвластных им инструментов.

Дневную часть праздничной программы завершала опера "Морозко". Для нынешнего репертуара это премьера, однако она совсем не случайна: 50 лет назад, в ноябре 1965 года, именно этот спектакль дал начало театру.

В преддверии холодов и новогодних праздников m24.ru собрал самые зимние постановки театра Сац, на которые необходимо сходить с детьми, чтобы те научились понимать и принимать настоящую музыку.

"Морозко"

композитор – Михаил Красев

Спектакль, давший начало всему, а оттого особенно любимый труппой. К юбилею его, естественно, обновили, сделали более ярким, костюмированным и праздничным. Но ядро осталось прежним: Морозко, как и раньше, ценит доброту и большое сердце, а жадность и зависть осуждает. Спектакль длится около двух часов, но это время проходит быстро и неутомительно. Несмотря на непростой для детского восприятия жанр оперы, ребята не успевают заскучать. Режиссеру, сценографу, художникам удалось сделать действие максимально динамичным.

Фото: facebook.com/pages/Музыкальный-Театр-им-НИСац

"Снежная королева"

композитор – Александр Флярковский

Неизменная сказка зимнего репертуара, рекомендованная к просмотру детям от 7 лет. Ценз объясняется тем, что опера длится почти два с половиной часа, и малышам будет тяжеловато сидеть на месте все это время.

Зрители спектакля особо отмечают его необыкновенные декорации, погружающие в атмосферу волшебства, а также костюмы артистов. В них продумана каждая деталь, начиная от верхней одежды, заканчивая декоративными хлястиками на обуви. Особое внимание привлекают и герои, которых не причислишь к положительным, например, Маленькая Разбойница и Главный Тролль. Они настолько колоритны и самобытны, что зрители им искренне симпатизируют. В 2004 году спектакль был удостоен главной премии Международного фестиваля "Ожившая сказка".

Фото: teatr-sats.ru/ Елена Лапина

"12 месяцев"

композитор – Сергей Баневич

Эту зимнюю сказку Маршака рассказывают уже нескольким поколениям детей, и она не устаревает. Ее премьера в театре Сац состоялась девять лет назад, и с тех пор она украшает репертуар. Критики отмечали, что спектакль находится на грани двух жанров: оперы и мюзикла. При этом авторские слова в постановке сохранены, что, безусловно, прибавляет ей плюсов. Опять же нельзя не отметить костюмы и декорации: они настолько красочные и яркие, что дети охают от восторга, едва открывается занавес. Алый трепещущий костер в центре сцены, вокруг которого греются 12 месяцев (12 знаков Зодиака), уже сам по себе завораживает. В финале добро, конечно, побеждает зло, и все герои вдохновенно поют: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"

Фото: teatr-sats.ru/ Елена Лапина

"Снегурочка"

композитор – Владимир Подгорецкий

Современный балет по пьесе Александра Островского – одна из самых необычных постановок театра. В ней классика переплетается с модерном, элементы гимнастики сочетаются с акробатикой. Нестандартна и музыка: народные мелодии соединяются с ультрапродвинутой электроникой. Пик радости приходится на момент, когда по залу бегают скоморохи и здороваются со зрителями.

Так как многие реалии сказки могут быть непонятны детям, дочь Натальи Ильиничны Сац Роксана Николаевна, заведующая литчастью, перед началом спектакля рассказывает краткое его содержание. Такие беседы с детьми – традиция и своего рода визитная карточка театра.

"Щелкунчик"

композитор – Петр Ильич Чайковский

Какая зима без "Щелкунчика"? Сказка, дарующая атмосферу Нового года и чудес – неизменный спутник любимого всеми праздника. Балет, поставленный Николаем Цискаридзе, адаптирован для детей и воспринимается легко. Декорации переносят в другой мир, где светится огнями елка, а стрелки часов приближаются к полуночи. Еще немного – и Щелкунчик вступит в бой с крысиной армией!

Сюжет истории Гофмана не претерпел изменений: она сохранена в целостном виде. Хореография тоже оставлена классическая – это настоящий взрослый балет. Зрители восприняли постановку на "ура", настолько она профессиональная и качественная.