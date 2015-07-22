Оперу "Травиата" покажут в Зеленом театре ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

25 июля в Зеленом театре ВДНХ прозвучит опера Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Травиату" исполнят солисты этого театра, а музыкальным руководителем и дирижером станет заслуженный артист России Феликс Коробов.

В центре сюжета оперы – история любви Альфреда Жермона и Виолетты Валери. Партию Жермона споет Сергей Балашов, а Валери – Мария Пахарь.