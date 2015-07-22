Форма поиска по сайту

22 июля 2015, 16:13

Культура

Оперу "Травиата" покажут в Зеленом театре ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

25 июля в Зеленом театре ВДНХ прозвучит опера Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Травиату" исполнят солисты этого театра, а музыкальным руководителем и дирижером станет заслуженный артист России Феликс Коробов.

В центре сюжета оперы – история любви Альфреда Жермона и Виолетты Валери. Партию Жермона споет Сергей Балашов, а Валери – Мария Пахарь.

Дата: 25 июля в 20.00

Место: Зеленый театр ВДНХ

Вход свободный

опера ВДНХ Зеленый театр

