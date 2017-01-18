Российская певица названа в числе самых востребованных сопрано мира‍

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская оперная певица Ирина Лунгу стала второй в рейтинге наиболее востребованных сопрано мира по итогам минувшего года, сообщает британский музыкальный ресурс Bachtrack.com. Первенство в рейтинге принадлежит чешской певице Альжбете Полачковой.

Портал составил рейтинги в десяти номинациях. Помимо десятки наиболее востребованных сопрано опубликованы топ-10 меццо-сопрано, контртеноров, теноров, баритонов и басов, а также хоров, оперных театров, современных опер и современных композиторов.

Мариинский оперный театр получил серебро в топе оперных театров, а певица Екатерина Губанова из оперной труппы Мариинки замыкает топ-10 меццо-сопрано. Подробнее с рейтингами можно ознакомиться по ссылке.