Российская певица названа в числе самых востребованных сопрано мира‍

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская оперная певица Ирина Лунгу стала второй в рейтинге наиболее востребованных сопрано мира по итогам минувшего года, сообщает британский музыкальный ресурс Bachtrack.com. Первенство в рейтинге принадлежит чешской певице Альжбете Полачковой.
Портал составил рейтинги в десяти номинациях. Помимо десятки наиболее востребованных сопрано опубликованы топ-10 меццо-сопрано, контртеноров, теноров, баритонов и басов, а также хоров, оперных театров, современных опер и современных композиторов.
Мариинский оперный театр получил серебро в топе оперных театров, а певица Екатерина Губанова из оперной труппы Мариинки замыкает топ-10 меццо-сопрано. Подробнее с рейтингами можно ознакомиться по ссылке.
Среди ее побед – первое место на столичном конкурсе Bella voce, второе место на конкурсе Елены Образцовой (Санкт-Петербург), гран-при конкурса имени Марии Каллас (Афины).
В сезоне 2003–2004 Лунгу дебютировала в миланском театре La Scala в опере Джоаккино Россини "Моисей и фараон". В настоящее время ее ангажируют ведущие оперные театры мира. Последняя на сегодня опера с участием Лунгу в La Scala – "Фальстаф", премьера которой состоялась в 2015 году.