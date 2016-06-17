Теодор Курентзис и Роберт Уилсон представили свою версию оперы "Травиата"

Фото: facebook.com/currentzis

Международный Дягилевский фестиваль открылся сегодня в Перми премьерой спектакля "Травиата" в постановке крупнейшего режиссера современности Роберта Уилсона. Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

"Травиата" – копродукция театра, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург). Осенью 2015 года премьеру увидели в Линце, в Перми же опера представлена с другим составом солистов и под руководством другого дирижера – Теодора Курентзиса.

"В этом фестивале мы стараемся следовать замыслу – подходить с разных сторон к одному и тому же явлению. В искусстве много вещей, которые существуют на большом расстоянии одно от другого, но в какой-то момент вещи противоположной природы объединяются", – сказал маэстро.

Эту мысль более четко продублировал генеральный менеджер театра Марк де Мони. "Нашему фестивалю может позавидовать вся Россия. Второго такого нет нигде! Существуют достойные фестивали. В Москве – Международный театральный фестиваль имени Чехова, NetFest, в Петербурге – "Звезды белых ночей", Платоновский фестиваль в Воронеже; европейские – Эдинбургский, Авиньонский, оперный фестиваль в Экс-ан-Провансе. У этих фестивалей, несмотря на их масштабы, все-таки узкая направленность, нет такой мультижанровости, как у нас. И в этом наша дань памяти Сергею Дягилеву. Он сочетал разные виды искусства, объединял силы разных художников, артистов, совершал свою революцию. Дягилев как никто другой определил вектор развития культуры в XX веке. К нынешнему фестивалю Теодор придумал духи. Он будучи большим ценителем и коллекционером духов захотел выступить соавтором аромата. Так что здесь все "в одном флаконе". Такой концентрации впечатлений, переживаний, открытий, эмоций – всего того, что нам дает сценическое искусство – нет нигде. Чтобы получить такую дозу эстетического удовольствия, которую получат посетители фестиваля в течение десяти дней, надо разъезжать по Европе несколько месяцев".

Де Мони также рассказал о нововведениях фестиваля. "Мы расширили обязательную программу. Кроме того, пройдут публичные лекции, встречи – с Робертом Уилсоном, например. Мы пригласили со всей России практиков: у нас порядка 60 молодых студентов – инструменталистов, вокалистов, дирижеров, для которых организована учебная программа. Теодор даст мастер-класс. Программа доступная, открытая для публики, и люди смогут наблюдать, как происходит контакт между начинающими артистами и знаменитостями".

Что касается "Травиаты", то спектакль посвятили памяти режиссера, художественного руководителя Зальцбургского фестиваля Жерара Мортье, ушедшего из жизни в 2014 году. "Он был инициатором постановки, пригласил Роберта Уилсона, – рассказал де Мони. – Мы получили ее в наследство от него. Он не боялся академичных сложных решений, а оно было академичное. Очень много скептиков говорили: "Как же так? Уилсон делает "Травиату"? Это не его материал! О чем вы только думаете?" Я был на репетициях, на прогонах. Более ясной, экспрессивной, совершенной, душераздирающей "Травиаты" не увидеть. Это сильнейшее впечатление. Закрыть глаза точно не хочется – зуб даю!"

Сам Уилсон отмечает филигранную работу Курентзиса над партитурой Верди: "Теодор творит абсолютное волшебство! Еще Джон Кейдж говорил, что нет такого понятия как тишина. Паузы, которые делает Теодор, когда не поют певцы, не играет оркестр – то, что стоит услышать".