В Москве пройдет Международный конкурс оперных певцов

В Москве с 16 по 22 мая пройдет IV Международный конкурс оперных певцов Галины Вишневской.

В жюри конкурса войдут профессиональные певцы и директоры оперных театров, сообщают организаторы мероприятия.

"Мы придумали такую практику для того, чтобы молодых певцов сразу могли увидеть и услышать их потенциальные работодатели", - передает Интерфакс слова директора Центра оперного пения Галины Вишневской Елена Опоркова.

Практически все участники конкурса, вышедшие в последний тур, получают приглашение от директоров и художественных руководителей театров, которые входят в состав жюри, отмечает она.

Директор центра добавила, что по сравнению с предыдущими годами конкурсная программа стала обширнее.

"Мы существенно расширили исполняемый конкурсантами репертуар. Включили в обязательную программу зарубежную оперу", - сказала она.

Председателем жюри будет Вишневская.

"Галина Павловна каждый год хочет назначить кого-то вместо себя, но пока нам удается ее уговорить", - сказала Опоркова.

Она также сообщила, что в жюри ежегодно заседают народная артистка СССР Ирина Богачева, Бадри Майсурадзе.

"Конкурс проходит в четыре этапа: предварительное отборочное прослушивание по видеозаписям; первый и второй туры под аккомпанемент фортепиано, в которых конкурсант должен исполнить соответственно три и две оперные арии, одна из которых русская, и третий тур, в котором участник должен исполнить две арии, одна из которых русская, в сопровождении симфонического оркестра", - говорится на сайте конкурса.