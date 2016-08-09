Анна Нетребко хочет отказаться петь Вагнера из-за трудностей с немецким

Фото: facebook.com/annanetrebko

Ряд немецкоязычных изданий, специализирующихся на классической музыке, сообщил, что Анна Нетребко отказалась участия в опере "Лоэнгрин" Вагнера на фестивале в Байройте в 2018 году. Об этом, в частности, пишет сайт радио BR-Klassik.

В минувшем сезоне Анна Нетребко впервые подступилась к вагнеровской партии, спев Эльзу в "Лоэнгрине" на сцене Земперопер в Дрездене. Затем уже в Мариинском театре состоялся ее российский дебют в возобновленной постановке "Лоэнгрин" 1999 года (режиссеры – Марина Мишук и Александр Маскалин). В 2018 году Нетребко должна исполнить ту же партию на фестивале в Байройте.

Однако в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung певица заявила, что ее участие в предстоящем "Лоэнгрине" находится на стадии обсуждения. Она призналась, что дело не в технической сложности партии, а в самом немецком тексте: "Я могу петь что угодно на французском, итальянском, но немецкий язык оказался для меня слишком тяжелым... Исполняя партию Эльзы в Дрездене, я пользовалась телесуфлером. Дирижер Кристиан Тилеманн твердил мне, что многое зависит от произношения. Он хотел услышать от меня текст, гласные, согласные. Эльза далась мне с трудом".

Нетребко также рассказала, что отдает предпочтение операм Рихарда Штрауса и что у нее есть подобные предложения от оперных домов. "Шесть часов пения на немецком! Нет, я действительно не думаю, что я хочу пойти по пути освоения вагнеровского репертуара. Другое дело – Штраус. Я выступала с "Четырьмя последними песнями" для сопрано и оркестра (дирижировал Даниэль Баренбойм). Это была сложная, но прекрасная работа, и, кстати, очень подходящая для моего голоса. Есть целый ряд партий в операх Штрауса, которые я бы хотела выучить. Мне известны театры, заинтересованные в этом".

Интересно, что Нетребко утверждает, что отказалась от предложений спеть в "Саломее", "Ариадне" и "Кавалере розы".