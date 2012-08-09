Уволен директор московского театра "Новая опера"

Директор Московского театра "Новая опера" дирижер Сергей Лысенко освобожден от занимаемой им должности, контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. Временно исполняющим обязанности директора назначена главный хормейстер Наталья Попович

Директор театра "Новая опера" имени Колобова Сергей Лысенко освобожден от занимаемой должности. Контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке по инициативе департамента культуры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием послужили многочисленные претензии к организационной и финансово-хозяйственной деятельности руководителя театра.

Временно исполняющей обязанности директора назначена председатель художественно-творческой коллегии главный хормейстер Наталья Попович.

Заслуженный артист России Сергей Лысенко руководил государственным учреждением культуры с 2003 года. Вместе с Натальей Попович и Евгением Колобовым он стоял у истоков создания "Новой оперы", сообщается на сайте театра.