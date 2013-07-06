Оперная певица Тамара Синявская отмечает юбилей

Тамара Синявская. Фото: ИТАР-ТАСС

6 июля оперная певица Тамара Синявская празднует свое 70-летие. Народная артистка СССР родилась в Москве в 1943 году.

Творческий путь Тамары Синявской начался в танцевальной группе Ансамбля песни и пляски Московского городского Дворца пионеров под руководством Владимира Локтева, а позже она перешла в хор этого ансамбля.

В 1964 году Синявская окончила музыкальное училище при Московской консерватории, а шесть лет спустя – ГИТИС по классу пения. Еще будучи студенткой, она обратила на себя внимание и была приглашена в Большой театр, где стала солисткой.

В ГАБТ она проработала до 2002 года. Наряду с этим выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран мира. Гастролировала с концертами в Японии и Южной Корее.

Певица исполняет не только оперные арии и классические романсы, но и русские народные песни. Нередко выступала вместе со своим знаменитым мужем Муслимом Магомаевым.

С 2005 года Синявская – заведующая кафедрой вокального искусства факультета музыкального театра Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), профессор. В 2010 году возглавила Международный конкурс вокалистов имени Магомаева.

C юбилеем Тамару Синявскую поздравил Сергей Собянин. "Всемирно известная певица, обладающая замечательными вокальными данными и ярким драматическим талантом, Вы прошли большой профессиональный путь, снискали любовь миллионов поклонников. Ведущие оперные партии, блестяще исполненные Вами, навсегда вошли в золотой фонд отечественного музыкального искусства", – говорится в поздравительной телеграмме врио мэра Москвы.