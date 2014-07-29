Темой выставки Faces&Laces станут "Шпионские игры"

Фото предоставлено пресс-службой опен-эйра

Интерактивная выставка Faces&Laces, посвященная уличной моде, современным субкультурам и альтернативному искусству, в очередной раз пройдет этим летом в столице. Опен-эйр соберет гостей и участников 9 и 10 августа в Парке Горького.

На площадке Faces&Laces можно будет увидеть лучших представителей различных брендов, дистрибьютеров, творческих групп. Они презентуют эксклюзивные проекты из области моды, спорта, еды, музыки, искусства и других сфер. Молодые и независимые марки будут свободно соседствовать с крупными компаниями (Adidas, Reebok, NIKE).

В этом году главной темой Faces&Laces станут "Шпионские игры: анонимный активизм" (Spy Games / Anonymous Activism). Организаторы поясняют, что под шпионажем в данном случае подразумевается стремление к получение самой актуальной и новой информации. Так, "пошпионить" в Парке Горького удастся за различными образовательными проектами.

9 августа на главной сцене опен-эйра со специальной программой выступит PROXY, а 10-го - американский хип-хопер PHARAOHE MONCH. Будут организованы площадки для катания на скейте, лонгбордах, минибордах. В режиме реального времени один из самых значимых субкультурных художников современности, Эрик Хейз, оформит архитектурный объект, сочетая техники граффити, поп-арта и дизайна 1980-х годов.

Впервые за историю выставки участники Faces&Laces этого года должны будут использовать в оформлении своих стендов одну цветовую гамму – монохром. В оформлении площадок разрешено использовать только черный, белый, серый, серебряный цвета. Организаторы отмечают, что цветовая гамма должна присутствовать в экстерьере стендов, интерьер же может быть любым.