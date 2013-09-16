Ярче солнца: эстафета олимпийского огня

В "Лужниках" завершилась репетиция эстафеты олимпийского огня

С 7 по 23 февраля в Сочи пройдут первые в России зимние Олимпийские игры. 7 октября в столице начинается 123-дневная эстафета олимпийского огня. Кто понесет олимпийский факел и где предстоит побывать огню, – в материале M24.ru.

Первые и единственные пока Олимпийские игры состоялись в Москве в 1980 году, и их уже успели прилично подзабыть. А зимней Олимпиады в России вообще ни разу не было. В феврале будущего года эта "традиция" станет достоянием прошлого – вторые по масштабу соревнования планеты примет Сочи.

Эстафета символа игр – олимпийского факела, который отправится в путешествие по России, - начнется в Москве. Огонь доставят в столицу из Афин на самолете.

Фото: ИТАР-ТАСС

Большое путешествие огня охватит в буквальном смысле слова всю Россию. На первом этапе путешествия он побывает в 15 крупных городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, после чего будет доставлен автопробегом в Санкт-Петербург.

Затем огонь переберется на восток страны – самолет перевезет факел из Питера во Владивосток. В течение тридцати дней символ Олимпиады побывает на Крайнем Севере, Камчатке и в городах Дальнего Востока. В ходе путешествия ему предстоить стать даже пассажиром оленьей упряжки.

По завершении этого этапа эстафеты факел перевезут на поезде в Элисту - столицу Калмыкии. Отсюда огонь совершит новый виток вояжа по 50 городам.

Вернувшись в Элисту, факел автопробегом отправится в столицу Олимпийских игр Сочи.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кто понесет огонь в Москве и Подмосковье

Точный маршрут эстафеты олимпийского огня по улицам столицы пока не известен и будет объявлен позже. А вот со списком факелоносцев уже определились. Прикоснуться к живому символу Олимпиады и пробежать 200 метров с ним в руке смогут как звезды спорта и экрана, так и обычные москвичи. Участников эстафеты олимпийского огня выбирали с помощью специального конкурса.

В число факелоносцев попали известный фигурист Илья Авербух, телеведущая Юлия Бордовских, спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская, актер Александр Домогаров, телеведущий и шоумен Андрей Малахов, бегунья Светлана Мастеркова, глава Российского союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие известные деятели культуры и спорта.

По Подмосковью олимпийский огонь пронесут 10 октября. Он побывает в Коломне, Дмитрове, Красногорске, Одинцово и музее-усадьбе "Архангельское".

В подмосковном этапе эстафеты примут участие 200 человек: педагоги, врачи, спасатели, спортсмены, космонавты. Будут среди факелоносцев и пенсионеры.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сам факел достигает в длину 95 сантиметров и весит 1,8 килограмма.