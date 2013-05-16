Олени сбежали из зоопарка на Минской улице

В Москве поймали двух оленей, сбежавших из частного зоопарка

Два оленя сбежали из частного зоопарка, расположенного на западе столицы. Животных удалось поймать и удержать на месте, в настоящий момент они ожидают возвращения в зоопарк.

Сообщение о том, что из частного зоопарка, расположенного на Минской улице, сбежали олени, поступило в полицию в 6.00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Выяснилось, что два оленя выбрались из вольера, пересекли Минскую улицу и забежали на территорию парковки на Ломоносовском проспекте.

Там животных заметил дворник, который обратился в полицию. В ловле оленей приняли участие прохожие и сотрудники правоохранительных органов. Совместными усилиями оленей удалось удержать на месте.

Оленей ждет возвращение в зоопарк. В настоящий момент животных охраняет наряд группы немедленного реагирования, ожидается прибытие сотрудников зоопарка, которые отвезут оленей обратно.

По предварительной информации, зоопарк, из которого сбежали олени, принадлежит олигарху Сергею Полонскому. В Twitter уже набирает популярность хэштег #ОлениПолонского.