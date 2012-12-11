Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря 2012, 10:54

Регионы

В каждом районе Москвы для запуска фейерверков откроют до 10 площадок

"Утро": Горожан будут штрафовать за взрывы петард во дворах

В этом году столичные власти в каждом районе города планируют открыть для запуска фейерверков от пяти до десяти специальных площадок. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Аникеев.

Месторасположение площадок будут определять в префектурах каждого района. В ЦАО запускать в небо фейерверки разрешено на Болотной площади. Адреса остальных площадок пока не уточняются.


Добавим, что за использование петард в неустановленных местах нарушителям грозит штраф – 1,5 тысячи рублей.

Также вводится полный запрет на использование пиротехники в закрытых помещениях.

Сюжет: Новый год в Москве: что, где, когда и за сколько?
округа площадки петарды фейерверк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика