В каждом районе Москвы для запуска фейерверков откроют до 10 площадок

"Утро": Горожан будут штрафовать за взрывы петард во дворах

В этом году столичные власти в каждом районе города планируют открыть для запуска фейерверков от пяти до десяти специальных площадок. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Аникеев.

Месторасположение площадок будут определять в префектурах каждого района. В ЦАО запускать в небо фейерверки разрешено на Болотной площади. Адреса остальных площадок пока не уточняются.



Добавим, что за использование петард в неустановленных местах нарушителям грозит штраф – 1,5 тысячи рублей.

Также вводится полный запрет на использование пиротехники в закрытых помещениях.