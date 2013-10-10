Зоозащитники требуют закрыть притравочные станции в Москве

Зоозащитники требуют закрытия в столичном регионе притравочных станций

Защитники животных требуют закрыть притравочные станции в столичном регионе. Это площадки, где собак натаскивают на диких животных.

Как сообщает телеканал "Москва 24", площадок, на которых собак натаскивают на медведей, лис или енотов, в последнее время становится все больше. Животные получают тяжелые травмы.

Активисты призывают прекратить издевательства: чтобы жертвы не могли сопротивляться, их сажают на привязь, спиливают когти и вырывают клыки. Иногда собакам разрешают терзать животное до тех пор, пока оно не погибнет.

На Западе притравочные станции запрещены, поэтому зачастую тренировать своих охотничьих псов иностранцы приезжают в Россию.