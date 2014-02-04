Форма поиска по сайту

04 февраля 2014, 11:18

Политика

ГИБДД запустила онлайн-сервис по проверке "истории" машины

Фото: ИТАР-ТАСС

На официальном сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме заработал сервис по проверке "истории" автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сервис позволит в режиме реального времени по идентификационному номеру (VIN), а при его отсутствии − по номеру кузова или шасси получить информацию о том, нет ли у машины "двойника", не числится ли она в угоне и не находится ли в залоге у банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти в раздел сайта Госавтоинспекции "Онлайн-сервисы ГИБДД", выбрать сервис по проверке "истории" и ввести в соответствующее поле нужные цифры.

Как отмечают в ГИБДД, сервис будет востребован гражданами и организациями при заключении сделок купли-продажи ТС, что поможет уменьшить риск возникновения проблем при дальнейшей регистрации автомобиля.

Помимо онлайн-сервиса по проверке запретов и ограничений, в настоящее время уже работают другие услуги: прием обращений, (за 2013 год их было принято более 200 тысяч); проверка неуплаченных штрафов (несмотря на то, что сервис работает менее года, им воспользовались более 17 миллионов раз); сервис по приему документов об оплате штрафов и их обработке сотрудниками подразделений ГИБДД (за 7 месяцев работы сервиса граждане воспользовались им более 300 тысяч раз).

