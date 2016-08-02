Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа 2016, 09:47

Транспорт

Улицу Ильинка перекрыли до вечера

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В центре Москвы из-за массовых мероприятий ограничили движение автомобилей, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

До 16:00 2 августа не будет проезда по Ильинке от Биржевой до Красной площади. В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков.

2 августа православные отмечают Ильин день и проводят крестные ходы, к которым присоединяются десантники, считающие пророка Илию своим покровителем.

Ссылки по теме


Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
ограничения движения трафик Ильинка перекрытия дорог

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика