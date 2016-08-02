Улицу Ильинка перекрыли до вечера

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В центре Москвы из-за массовых мероприятий ограничили движение автомобилей, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

До 16:00 2 августа не будет проезда по Ильинке от Биржевой до Красной площади. В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков.

2 августа православные отмечают Ильин день и проводят крестные ходы, к которым присоединяются десантники, считающие пророка Илию своим покровителем.