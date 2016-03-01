В марте проезд Девичьего Поля перекроют в связи с подготовкой к 9 мая

Фото: m24.ru

Из-за подготовки к Военному параду на Красной площади 9 мая в некоторые числа марта в столице будет ограничено движение по проезду Девичьего Поля. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Ограничения будут действовать с 1 по 4 марта, с 9 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25, а также 28, 30 и 31 марта.

В эти дни будут перекрыты все полосы проезда Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка.

Кроме того, изменится расписание общественного транспорта. В дни подготовки к параду с 6:45 и до окончания репетиций автобусы №№ 64 и 132 при следовании от стадиона Лужники будут направлены по Большой Пироговской улице вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля. На остановках Дом культуры и Проезд Девичьего Поля автобусы останавливаться не будут.

Отметим, проезд Девичьего поля традиционно перекрывают для подготовки к параду Победы. Последний раз проезд перекрывали в декабре прошлого года.