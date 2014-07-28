В Подмосковье грабители вместо банка сделали подкоп в туалет

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье грабители пытались пробраться в хранилище банка, а попали в туалет.

Инцидент произошел в подмосковном городе Жуковский. В ГУ МВД по Московской области M24.ru рассказали, что 28 июля в 11.00 в дежурную часть по округу Жуковский позвонил директор банка и сообщил о попытке ограбления.

Банк находится на первом этаже жилого дома. "Злоумышленники проникли в подвал, выдолбили отверстие, но попали в служебное помещение банка", - пояснил представитель управления.

ИТАР-ТАСС отмечает, что грабители проделали отверстие в служебный туалет. По словам представителя компании, управляющей жилым домом, злоумышленники работали очень аккуратно, не вызвав подозрений у жильцов.

Нерадивых преступников ищут.