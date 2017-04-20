Грабители похитили у неработающей женщины 700 тысяч рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трое злоумышленников ограбили женщину на юго-востоке столицы. Одного из подозреваемых полиции удалось задержать, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратилась 53-летняя неработающая женщина и сообщила, что трое неизвестных напали на нее у дома, в котором она проживает, на 11-й улице Текстильщиков. У потерпевшей похитили сумку, в которой находилось 700 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1977 года рождения, подозреваемого в причастности в ограблении. Розыск остальных участников преступления продолжается.