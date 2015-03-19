У преподавателя университета забрали Mercedes в счет долга

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В центре столицы у преподавателя университета отобрали Mercedes Gelandewagen и деньги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шестеро неизвестных забрали у мужчины автомобиль, а также около двух миллионов рублей под предлогом возврата долга.

"Потерпевший взял в долг 6 миллионов рублей у своей коллеги в 2013 году, но полностью возвратить сумму вовремя не смог", – отметил источник. В итоге во время встречи с коллегой шестеро неизвестных отобрали у мужчины ключи от квартиры и машины, затем забрали из квартиры деньги и угнали автомобиль.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. По данным "Интерфакса", конфликт произошел между доцентом одной из кафедр Российского экономического университета имени Плеханова и старшей преподавательницей этого вуза.

Ранее неизвестные украли 10,5 млн рублей у пассажира автомобиля Mercedes, который остановился на светофоре на западе Москвы.

На улице Удальцова трое грабителей в масках подбежали к автомобилю Mercedes E-350, остановившемуся на светофоре, разбили одно из боковых стекол. Под угрозой пистолета они отобрали сумку с деньгами у пассажира.