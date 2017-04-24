Двадцатиэтажный офисно-гостиничный комплекс построят на севере Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Двадцатиэтажный офисно-гостиничный комплекс возведут на севере столицы, сообщает информационая служба Стройкомплекса.

Здание построят на улице Зорге на территории офисного комплекса.

На этажах с 3-го по 13-й разместятся офисы, а этажи с 14-го по 20-й займет гостиница на 70 номеров. В каждом из номеров будет находиться все необходимое оборудование и мебель, а также совмещенный санузел.

На первых двух этажах офисно-гостиничного комплекса разместятся вестибюли гостиницы и офиса, кофейня, медпункт, а также административные помещения.

Также будет оборудован подземный паркинг на 40 автомобилей. Там планируется внедрить полумеханизированную парковочную систему, чтобы машины попадали в паркинг с помощью двух автомобильных лифтов грузоподъемностью 5 тонн. На открытой автостоянке оборудуют еще 60 парковочных мест.