07 февраля 2014, 11:27

Безопасность

Контр-адмирал Апанасенко доставлен в больницу после попытки суицида

Фото: ИТАР-ТАСС

Контр-адмирала Вячеслава Апанасенко доставили в больницу после попытки суицида, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости, офицер пытался застрелиться из пистолета ПСМ. Отметим, что это оружие самозащиты для генералитета и руководства силовых структур, также оно бывает наградным.

Вячеслав Апанасенко - создатель системы обеспечения реализации на флоте Договоров о сокращении и ограничении вооружений, Договоров по укреплению международной безопасности и сотрудничеству в Европе, инициатор и один из авторов комплексных программ сокращения вооружений и промышленной утилизации.

Награжден орденами "За военные заслуги", "Красная Звезда", "Петр Великий", "Адмирал Кузнецов" и более 20 медалями, в том числе - академиков Янгеля, Макеева и Челомея за участие в создании приоритетных образцов ракетно-космической техники.

