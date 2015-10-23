Ярмарка "Ламбада-маркет" начнет зимний сезон в универмаге "Цветной"

Фото: facebook.com/lambadamarket

14 и 15 ноября в универмаге "Цветной" пройдет первая зимняя ярмарка "Ламбада-маркет". Как сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook, именно здесь будут проходить все ближайшие ярмарки до начала теплых месяцев весны 2016 года.

На "Ламбада-маркете" будут открыты торговые площадки 200 участников ярмарки, три музыкальные точки, а также два фудкорта. На ярмарке будут представлены разнообразные вещи от современных дизайнеров, магазинов и частных лиц. Гости смогут приобрести одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель, вещи для интерьера, бытовые принадлежности для дома, игрушки, книги и пластинки.

На двух фудкорт-площадках разместятся 30 участников с уличной и домашней едой, сандвичами, воками, пирогами и пирожными, бургерами и хот-догами, а также блюдами национальных кухонь.

"Ламбада-маркет" – это онлайн-магазин LMBD.ru и ежемесячная городская ярмарка, существующая с 2009 года. В теплое время года ярмарка проходит на открытых площадках города – в парках, садах, бульварах Москвы.