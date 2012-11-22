Прокуратура защитила Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура подтвердила, что Валентин Юдашкин не имеет отношения к некачественной военной форме. Главное надзорное ведомство опубликовало результаты масштабной проверки после участившихся случаев заболеваний военнослужащих.

Эксперты проследили всю технологическую цепочку: от разработки эскизов и опытных образцов, до их промышленного изготовления и поставки в войска.

В результате было установлено, что на первом этапе эскизы и образцы изготавливались ООО "Валентин Юдашкин". Однако в после должностные лица Минобороны без согласования с разработчиком внесли существенные конструктивные изменения, как общего дизайна, так и отдельных элементов обмундирования. В частности, из изделий исчезли подстежки курток и брюк, а также некоторые другие детали, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы удешевить форму, военные чиновники заменили и материалы, а также не провели должным образом необходимые испытания. После такой доработки качество обмундирования снизилось, но оно поступило в войска. Кроме того, правила использования новой формы не были доведены до военнослужащих.

Для устранения всех этих нарушений закона и приведения формы в соответствие с потребностями служащих Главная военная прокуратура внесла представление Министру обороны России.

Меры по замене некачественных комплектов и улучшению характеристик формы уже приняты. Сейчас эта работа находится в стадии завершения. Возможно, что предложенные новации могут быть учтены при доработке.

Напомним, ранее известный кутюрье Валентин Юдашкин заявил о том, что в Министерстве обороны полностью переделали его проект военной формы, все права на нее модельер передал ведомству. По его словам, предложенные изначально термостойкие ткани заменили на более дешевый вариант.