Бренд Bosco Sport открыл интернет-магазин

Бренд спортивной одежды Bosco Sport открыл фирменный интернет-магазин. На сайте представлены спортивные коллекции бренда, а также спортивные костюмы, футболки и бейсболки из лицензионной олимпийской линии. В настоящий момент в магазине действует скидка 50 процентов на летнюю коллекцию и коллекцию осень-зима 2014-2015.

Компания BOSCO является эксклюзивным экипировщиком олимпийской команды России. Магазины предлагают своим клиентам одежду и обувь для мужчин, женщин и детей. Напомним, что 29 мая компания Bosco открыла интернет-магазин линейки Bosco Fresh.