"Москва онлайн" покажет Mercedes-Benz Fashion Week Russia

15 октября в Манеже обладательница титула "Миссис Москва 2015" и известный российский дизайнер Аника Керимова представит коллекцию одежды. Дебютный показ получил название "Жизнь в большом городе". Декорации в зале будут ему соответствовать: зрители окажутся на оживленной улицы столицы среди стильных горожан.

В коллекцию войдут комбинезоны, костюмы, платья и многое другое. Откроет показ успешная русская модель, участница знаменитого шоу The Face с Наоми Кемпбелл Кира Дихтяр. А завершится шоу появлением на подиуме знаменитой российской и европейской топ-модели, вице-мисс "Россия 2012" Алены Шишковой.

Мероприятие пройдет в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 15 октября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

