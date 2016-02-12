Наталия Орейро посвятила новую коллекцию одежды российским поклонницам

Звезда сериала "Дикий ангел", актриса и певица Наталия Орейро посвятила одну из линий своего бренда Las Oreiro России. Как сообщается на официальном сайте бренда, коллекция осень-зима 2016 носит название Matrioska.

Наталия сама стала лицом новой линии, в которой доминирует красный – любимый цвет артистки. По ее словам, он характеризует и страстность русского характера. При подготовке образа Орейро на фотосессии, где она представляет новую одежду, визажисты использовали красную помаду, учитывая, что алые губы любят в России. Кроме того, волосы звезды и ее моделей заплели в излюбленную российскими девушками косу. Аксессуарами на фотосессии стали кукла в национальном сарафане и балалайка.

Наталия Орейро

получила известность благодаря сериалам "Дикий ангел", "Богатые и знаменитые", "В ритме танго" и другим. На ее счету три студийных альбома – Natalia Oreiro, Tu Veneno и Turmalina.

Орейро приезжала в Россию уже несколько раз. Первый ее приезд в нашу страну состоялся в 2001 году. В своих интервью Наталия не раз признавалась в любви российским поклонникам и говорила, что ощущает себя русской. К тому же, как подчеркивала звезда, наши девушки очень красивы.

Las Oreiro – это дизайнерская одежда, созданная Наталией и ее старшей сестрой Адрианой.

