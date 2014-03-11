От нежности к дерзости: юбка-пачка в коллекциях модных дизайнеров

Балетное платье с пачкой родилось ровно 175 лет – 12 марта 1839 года. Вряд ли придумавший его французский художник и модельер Эжен Лами мог догадаться, что его изобретению предстоит выйти за рамки сцены и отправиться "в народ". Но случилось именно так: юбки-пачки висят сегодня в гардеробах множества модниц и неустанно вдохновляют дизайнеров на создание новых шедевров.

В честь юбилея балетной пачки M24.ru выбрал пять модных коллекций этой и прошлой весны, чьи создатели "адаптировали" эту юбку для рядовых представительниц прекрасного пола.

Первыми платье с балетной пачкой увидели зрители премьеры "Сильфида" в Королевской академии музыки и танца Парижа. Именно тогда придуманный Эженом Лами наряд был впервые показан публике на сцене.

Alexander McQueen

Весна/Лето 2013

Яркость, пышность, женственность – кажется, в этой коллекции присутствовали все "классические" атрибуты балета. Дизайнер вдоволь поэкспериментировал с цветами и текстурами, создав сложные платья, у которых многослойными оказались не только сами юбки, но и лифы.

Фото: facebook.com/BrandMcQueen

Образы, которые прошлым летом представил любителям моды МакКуин, причудливо сочетают в себе и нежность, и агрессивность. Длина юбок в предметах коллекции варьируется: некоторые достают до пят, другие - лишь до колен.

Valentino

Весна/Лето 2014

Роскошную коллекцию, вдохновленную не только балетом, но и оперой, совсем недавно создали для модного дома Valentino дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли. Парящие воздушные пачки – не пышные, но приталенные и свободные – они дополнили перьями и кружевами. Некоторые из платьев, "отдавая дань" театральным декорациям, модельеры украсили принтами с львами и слонами, а некоторые - необычными аксессуарами в виде лебедей или тропических змей.

Фото: facebook.com/valentino

Более аутентичных юбок-пачек, пожалуй, и придумать нельзя: влияние балетной сцены выразилось у Valentino не только в хрупкости и сдержанности нарядов, но также в их цветовой гамме, комбинации текстур, взаимодействии тканей.

Alexis Mabille

Весна/Лето 2013

Воздушностью веет и от другой прошлогодней коллекции – принадлежащей "перу" модельера Alexis Mabille. Эти платья максимально женственны, а их нежность и чувственность подчеркиваются преобладающими в коллекции светлыми цветовыми гаммами.

Фото: facebook.com/pages/Alexis-Mabille-Official

Сегодня юбки-пачки делают из шелка, мягкой шерсти, фатина, сетки. Последние материалы – те, что более жесткие – позволяют придать юбкам пышность, "расширив" их. Такой же эффект создает и многослойность тканей.

Jason Wu

Весна/Лето 2013

Коллекция Jason Wu куда более агрессивна, чем другие – чего стоят одни только кожаные элементы, которыми он "разбавляет" хрупкость и невесомость своих платьев. На его моделях можно увидеть тонкие черные ремешки, подтяжки, шипы. Однако все это вовсе не давит на наряды, которые остаются чувственными и притягательными.

Фото: jasonwustudio.com

Преобладание черного цвета в коллекции Jason Wu вызывает стойкую ассоциацию с "Лебединым озером" - а точнее, образом черного лебедя: хитрого и полного страсти искусителя.

Betsey Johnson

Весна/Лето 2014

Настоящее буйство яркости, дерзости и "подпитанной" балетом фантазии представлены в новой коллекции Betsey Johnson. Этот дизайнер с завидной регулярностью – куда чаще, чем другие – создает пачки, экспериментируя с балетными мотивами, яркими красками, многослойностью. Свежая коллекция не стала исключением.

Фото: betseyjohnson.com

Нежно-розовый, снежно-белый и, как апогей, блестящий серебряный цвета, безумное количество слоев ткани и объемные пояса, "базирующиеся" то на талии, а то и под грудью – именно такое выражение нашли балетные мотивы у Betsey Johnson. Пожалуй, этот дизайнер - настоящий пример "канонической" работы с подобной тематикой. Пачки в ее коллекциях всегда представлены многогранно: и пышными юбками до колена, и пушистыми подолами платьев до пят, и короткими яркими мини, которые буквально "стоят" по бокам.