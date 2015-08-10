Бренд Westland начал распродажу мужской коллекции

Фото: vk.com/westland_inc

В интернет-магазине бренда Westland началась распродажа мужской линии одежды. Как сообщается на официальном сайте компании, скидки на ассортимент мужских вещей колеблются от 4 до 58 процентов. В распродаже участвуют рубашки, футболки, куртки, брюки, джинсы, шорты и многое другое. Отмечается, что акция проходит только в интернет-магазине бренда.

Магазины сети Westland вышли на российский рынок в 1994 году. Компания предлагается своим клиентам одежду и аксессуары для мужчин и женщин. В настоящий момент в Москве открыто более 20 магазинов Westland.