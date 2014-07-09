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Общество

09 июля 2014, 18:49

Пока решение о вводе школьной формы остается за родителями - Томак

одежда образование школьники школьная форма

"Интервью": Евгений Томак - об обеспечении детей школьной формой

Регионам поручили выработать и установить типовые требования к одежде обучающихся. После этого можно будет выработать все правила обеспечения учеников школьной формой, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" президент-председатель правления Национального союза производителей школьной формы Евгений Томак.

Он напомнил, что пока у родителей и совета учащихся остается право решать, какой будет форма, и вводить ее или нет.

"Однако теперь это право должно гармонировать с теми типовыми требованиями, которые установит субъект. Москва ли это, Костромская, Волгоградская или любая другая область", - отметил Томак.

На сегодняшний день нет понимания того, что такое "школьная форма", подчеркнул руководитель союза. В законе говорится, что это одежда для обучающихся, но с этим могут быть связаны в будущем некоторые проблемы. Однако отечественные предприятия готовы к большим объемам заказов формы.

Фото: Агентство "Москва"

"Российские предприятия способны обеспечить детей школьной формой в полном объеме. Но для этого должны быть выработаны четкие правила и порядок обеспечения. Есть два пути: либо это идет через торговую сеть, либо напрямую от производителя. При этом мы помним, что торговые сети работают с торговой наценкой. И если отпускная цена производителя 2,5 тысячи рублей, а торговая сеть делает наценку, например, 100%, то родители должны покупать форму уже за 5 тысяч рублей", - сказал Томак.

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Он добавил, что цена на форму регулируется только рынком, поэтому разница в стоимости составляет на сегодняшний от 3 тысяч до 10-15 тысячи рублей, в зависимости от региона.

Что касается материалов для школьной формы, то безопасность одежды обучающихся регламентирована техническим регламентом Таможенного союза. Там четко сформулированы требование по воздухопроницаемости, химическим показателям.

"Могут быть любые ткани и материалы, но они должны соответствовать требованиям технического регламента. Обычно соответствуют полушерстяные и шерстяные ткани, некоторые виды вискозных тканей, но их мало. Сегодня мы имеет очень большую проблему, связанную с безопасностью здоровья детей. В течение прошлого года мы закупали типовые образцы продукции и таким образом проанализировали от 100 до полумиллиона изделий, которые находились в продаже. Более 80% из них не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Из 29 образцов, закупленных и проверенных в этом году, не соответствуют 79% ", - подчеркнул Томак.

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