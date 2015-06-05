В магазинах одежды Reserved началась сезонная распродажа

Фото: vk.com/myreserved

В сети магазинов Reserved началась сезонная распродажа. Об этом сообщается на официальном сайте бренда. Скидка 50 процентов распространяется на мужскую, женскую и детскую коллекции. В настоящий момент цены на футболки начинаются от 399 рублей, на шорты от 999 рублей, на топы от 199 рублей. Дату окончания акции организаторы не объявляют.

Магазины Reserved предлагают своим покупателям одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. В Москве открыто 12 магазинов польского бренда.