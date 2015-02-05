Школьная одежда должна быть светской - Ливанов

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Оснований для пересмотра норматива о ношении светской одежды в школах нет. Об этом заявил министр образования Дмитрий Ливанов, передает "Интерфакс".

"У нас сегодня на федеральном уровне действует правило, описывающее, как дети должны быть одеты в школе. Это не школьная форма, потому что школьная форма разрабатывается в конкретной школе, но это общее правило, определяющее требование к одежде детей", - сказал Ливанов.

Министр отметил, что одно из правил говорит о том, что школьная одежда должна быть светской. "В соответствии с этими рекомендациями в каждом регионе есть региональное законодательство, которое эти пункты развивает и конкретизирует", - добавил Ливанов

Поэтому, по его словам, в Минобрнауки на данный момент не видят оснований для пересмотра этой нормативной базы. Так Ливанов прокомментировал вопрос, связанный с возможностью ношения хиджабов школьницами.

Отметим, сейчас российские школы вправе сами устанавливать требования к одежде учащихся, в том числе к ее цвету, фасону, знакам отличия и правилам ее ношения в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными на уровне регионов.

Напомним, с предложением ввести единую школьную форму осенью 2012 года выступил президент страны Владимир Путин.

Это заявление прозвучало после скандала в ставропольской школе между директором и родителями школьниц, пришедших на занятия в хиджабе. После этого в крае ввели форму на региональном уровне.