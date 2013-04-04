Школьная форма может ограничиться эмблемой или галстуком

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 сентября 5,5 миллионов российских школьников обяжут носить форму. Общегосударственный стандарт заключается в деловом стиле и светском характере одежды учащихся. Более детальные требования предстоит прописать региональным организациям. Однако, как пояснила сегодня заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова, унификация одежды учащихся может производиться с помощью небольших элементов: галстуков, эмблем или жилетов.

По ее словам, нововведение необходимо для того, чтобы научить детей "одеваться в соответствии с тем, где они находятся". Кроме того, форма поможет ученикам приобщиться к корпоративной культуре. "Школа – это тоже корпорация. Первая ступенька в формировании корпоративной культуры и должна быть заложена на этапе школьного образования", - заметила Мануйлова в ходе круглого стола на тему "Школьная форма: новые правила".

В то же время вопрос о том, кому отдадут производство школьной формы – российским или зарубежным предприятиям, - пока остается открытым. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Бату Хасиков отметил: "Хотелось бы, чтобы форма производилась в Российской Федерации. Но как добиться того, чтобы тендеры выигрывали наши производители, - пока вопрос". Чиновник также предположил, что государство возьмет на себя покупку формы для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Тем временем сами школьники с воодушевлением восприняли новость о возвращении школьной формы. По данным Мануйловой, даже в наименее лояльных к проблеме учреждениях доля учеников, поддерживающих нововведение, составила около 62-65%.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательную базу для введения школьной формы и подготовить требования к форме к 1 июня. Переход на единый стандарт одежды учащихся намечен уже на 1 сентября.