В Австралии 4-метровая акула неудачно позавтракала тюленем

В Австралии крупная акула подавилась тюленем

Курьезный случай произошел на пляже в Австралии. Недалеко от города Перт, очевидцы сняли на видео неудачный завтрак акулы, сообщает телеканал "Москва 24".

Как видно на кадрах, 4-метровая акула бьется на мелководье. Биологи считают, что таким образом рыба пыталась освободиться от проглоченной пищи.

Несмотря на попытки смельчаков оттащить хищницу в море, она возвращалась к берегу.

Позже ее нашли мертвой. Каково же было удивление ученых, когда они установили причину смерти акулы.

В пищевом тракте хищника обнаружили крупного тюленя. Именно им позавтракала акула в последний раз.