Московские центры госуслуг угостят посетителей бесплатным кофе

Фото: m24.ru

С 7 декабря посетителей центров госуслуг "Мои документы", которые ждут в очереди более 15 минут, будут бесплатно угощать кофе, чаем или какао.

Предложенный напиток станет приятным извинением за ожидание, отметили в пресс-службе центров госуслуг.

Сейчас посетитель в среднем ждет три минуты, когда специалист пригласит его для оформления документов.

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса. Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы.

Столичные центры предоставляют 152 услуги и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

По итогам недавнего международного исследования столичные центры госуслуг вошли в тройку мировых лидеров по доступности, управлению очередями, комфортности и возглавили рейтинг по обратной связи с гражданами.

Так, только в Москве центры госуслуг работают 7 дней в неделю без выходных с 8:00 до 20:00. При этом 97 процентов услуг можно получить без привязки к месту жительства.