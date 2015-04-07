Сегодня в СМИ: Оценки в школе и перепродажа оружия

Фото: M24.ru

Сеть "Ол!Гуд" закрывается

Сеть дрогери "Ол!Гуд" (магазины косметики и бытовой химии) из 120 магазинов закрывается, сообщает газета "Ведомости".

Серьезные проблемы с выплатами поставщикам у фирмы начались после Нового года, также были задержки по арендным платежам – помещения приходилось пересдавать другим клиентам.

В московских школах могут отменить оценки

В школах Москвы могут исчезнуть оценки – вместо них учителя будут отмечать достижения детей, пишет "Московский комсомолец".

Таким образом чиновники хотят дать возможность школьникам полностью погрузиться в учебный процесс, и приобретать знания, а не тратить все силы на получение отметок.

Программа господдержки ипотеки привлекает мелкие банки

Программа государственной поддержки ипотеки привлекает все больше участников: на рынок выходят не только крупные банки, но и небольшие, а также новички, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, небольшие банки, которые уже выдают ипотеку, рассчитывают поддержать спрос на финансируемые самим банком объекты, а новички планируют использовать программу для освоения нового сегмента.

За аудиторами НПФ усилят финнадзор

За аудиторами негосударственных пенсионных фондов усилят финансовый надзор, сообщает "Коммерсантъ".

НПФ обязаны ежегодно проходить аудиторскую проверку бухгалтерской и специальной отчетности, а также оценивание способности фонда исполнить свои обязательства перед клиентами.

До сих пор повышенное внимание ЦБ и надзорных органов на финансовом рынке привлекали только банковские аудиторы.

Оружие при перепродаже предлагают проверять

Эксперты полиции предлагают проводить для комиссионного оружия экспертизу в специализированных организациях по соответствующим регламентам с выдачей заключения, сообщает "Российская газета".

Такие регламенты могут быть разработаны изготовителями оружия и согласованы с МВД.

Организацией, проводящей экспертизу, может быть как изготовитель конкретной модели, так и любое предприятие, имеющее лицензию на ремонт гражданского, служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия.

В российских магазинах отмечают снижение цен на овощи и сыр

В российских магазинах за последнюю неделю марта подешевели десять продуктов питания, передает "Российская газета".

Тенденция коснулась средних цен на сыр, курицу, сахар, морковь, капусту, картошку, лук, помидоры, огурцы и яблоки.

Воздушные линии связи в Москве не планируют убирать

Власти Москвы не планируют демонтировать воздушные линии связи, сообщает газета "Ведомости". Принудительная ликвидация ждет только бесхозные кабели.

По мнению экспертов, в противном случае операторам нужно было бы выплачивать компенсации – по закону, перенос линий связи должен оплачивать инициатор, которым бы выступило столичное правительство.

"Почта России" впервые за 10 лет оказалась в прибыли

"Почта России" впервые с 2005 года получила прибыль, сумма составила 1,2 миллиарда рублей, сообщает газета "Ведомости".

Годом ранее чистая прибыль была номинальной – 24 миллиона. Формально предприятие показывало чистую прибыль и в прошлые годы, но с 2008 по 2013 год оно получало госсубсидии на доставку газет и журналов по подписке.