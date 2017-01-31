Обыски прошли в Эрмитаже

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

В Эрмитаже отметили, что мероприятия проводятся в помещениях Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня".

На работе музея это никак не сказалось, Эрмитаж работает в штатном режиме.

По информации СМИ, правоохранители изучают документы, связанные с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища музея на Школьной улице.

Данный контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей музей заключил с московской компанией "Мехстройтранс", руководство и владельцы которой могут быть причастны к делу о хищении средств в Министерстве культуры РФ.