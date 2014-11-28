В офисе компании "СУ-155" проходят обыски по делу о сокрытии 2 млрд рублей

Фото: M24.ru

Следователи проводят обыски в компании "СУ-155" по делу о сокрытии от налогов двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

Как установили правоохранители, с 18 марта 2013 по 1 апреля 2014 года у компании "Домодедовский завод железобетонных изделий", которая входит в ГК "СУ-155", образовалась задолженность по налогам, на 212,2 миллиона рублей.

В связи с этим руководство завода решило уклониться от принудительного взыскания налогов – все денежные поступления в фирму списывались бы в счет долга. За отчетный период, как посчитали правоохранители, было сокрыто 2,3 миллиарда рублей.

Также следователи выяснили, что "ДЗЖБИ", являясь частью "СУ-155", осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов стройкомпании и иных предприятий, входящих в группу. По версии СК, фактически руководство заводом осуществлялось "СУ-155", в связи с чем там и проходит обыск.

В PR-отделе стройфирмы уточнили, что визит органов не был связан с деятельностью головной компании ГК "СУ-155" и касался проверки одного из подмосковных предприятий. "Офис работает в штатном режиме", - добавили в "СУ-155".