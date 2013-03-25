В правозащитных организациях Москвы проходят проверки

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции и Минюста РФ проводят проверки в московском офисе международной правозащитной организации Amnesty International, а также в фонде "Общественный вердикт" и организациях "За права человека" и "Право ребенка". Об этом написал в Twitter глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков.

Кроме того, проверки прошли в офисах и других российских НКО – в штаб-квартире общества "Мемориал" в Москве и "Гражданского контроля" в Санкт-Петербурге.

Чиков также отметил, что за последние дни проверки прошли в 38 некоммерческих организациях из 15 регионов России.

Как пояснила M24.ru руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Елена Россохина, это были не обыски, а плановые проверки. "Это не обыски, это была плановая проверка по заданию Генпрокуратуры РФ. Данные мероприятия проходят не только в Москве, но и по всей России. Проверяются все некоммерческие организации", – сказала она.

Россохина добавила, что суть проверок правозащитных организаций сводилась к тому, чтобы выявить те, которые подпадают под понятие "иностранных агентов".

Напомним, 21 ноября 2012 года в России официально вступил в силу закон, который обязывает НКО с зарубежным финансированием зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов".