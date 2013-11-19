Полицейские провели обыск в торговом центре "Москва"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции провели обыск в торговом центре "Москва" по делу о незаконной банковской деятельности.

Они проверили сотрудников финансовых организаций в торговом центре на причастность к обналичиванию денег, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - рассказал представитель пресс-службы.

Одновременно со следственными действия в торговом центре "Москва" обыски по данному делу прошли и в других городах России, в том числе в Перми, Владимире и Нижнем Новгороде.