Семерых офицеров столичного СК проверяют на причастность к преступлениям

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

ФСБ проверяет на причастность к должностным преступлениям семерых высокопоставленных офицеров Следственного комитета, сообщает "Интерфакс".

В кабинетах подозреваемых изымают служебную документацию. Агентство "Москва" уточняет, что сотрудники ФСБ начали "разрабатывать" это дело с января 2016 года. Одним из поводов для начала проверки стала декларация о доходах члена семьи одного из задержанных.

Задержан первый замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали замглавы Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова. Кроме того, задержан глава службы безопасности СК Михаил Максименко. По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова уже заявил, что не знает о связи своего клиента с замначальника/

Криминального авторитета Захария Калашова поймали 11 июля по делу о перестрелке в ресторане Elements.

По версии следствия, члены группировки Шакро Молодого выступили в силовом конфликте на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от владелицы ресторана на Рочдельской улице Жанны Ким 8 миллионов рублей за дизайнерские услуги. Ким, в свою очередь, обратилась за помощью к бывшему сотруднику полиции Эдуарду Буданцеву. Между группами Шакро и Буданцева 14 декабря 2015 года произошел конфликт с перестрелкой.

В конфликте принимали участие 10 человек. В результате стрельбы в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин, двое из них впоследствии скончались.