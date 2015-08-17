В офисе саентологической церкви на Таганской нашли скрытые камеры

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
В помещении религиозной организации на Таганской улице в ходе обыска нашли скрытые камеры и микрофоны, сообщает пресс-служба столичного управления СКР. По некоторым данным, речь идет о саентологической церкви.
По версии следствия, оборудование там поставили незаконно, причем техника относится к категории специальных средств, предназначенных для негласного получения информации. Камеры и микрофоны были установлены в помещениях "для личных бесед".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Незаконный оборот специальных технических средств".
В настоящее время правоохранители устанавливают, кто причастен к этому преступлению. Если виновных найдут, то им может грозить до четырех лет колонии.
СаентологияРелигиозное движение, основанное писателем-фантастом Роном Хаббардом. Цель саентологов - изучение человеческого духа, практику его взаимосвязи и отношения с Вселенной, другими жизнями и самим собой.
По словам самого Хаббарда, ключевые моменты его учения – все люди вынуждены бороться за существование и выживание, а чтобы добиться этой цели, нужно "достичь единства с собой, товарищами и Вселенной".
