17 августа 2015, 14:40

Происшествия

В офисе саентологической церкви на Таганской нашли скрытые камеры

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В помещении религиозной организации на Таганской улице в ходе обыска нашли скрытые камеры и микрофоны, сообщает пресс-служба столичного управления СКР. По некоторым данным, речь идет о саентологической церкви.

По версии следствия, оборудование там поставили незаконно, причем техника относится к категории специальных средств, предназначенных для негласного получения информации. Камеры и микрофоны были установлены в помещениях "для личных бесед".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Незаконный оборот специальных технических средств".

В настоящее время правоохранители устанавливают, кто причастен к этому преступлению. Если виновных найдут, то им может грозить до четырех лет колонии.

Саентология

Религиозное движение, основанное писателем-фантастом Роном Хаббардом. Цель саентологов - изучение человеческого духа, практику его взаимосвязи и отношения с Вселенной, другими жизнями и самим собой.

По словам самого Хаббарда, ключевые моменты его учения – все люди вынуждены бороться за существование и выживание, а чтобы добиться этой цели, нужно "достичь единства с собой, товарищами и Вселенной".

обыски следствие камеры саентология

Главное

