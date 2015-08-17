В офисе саентологической церкви на Таганской нашли скрытые камеры

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В помещении религиозной организации на Таганской улице в ходе обыска нашли скрытые камеры и микрофоны, сообщает пресс-служба столичного управления СКР. По некоторым данным, речь идет о саентологической церкви.

По версии следствия, оборудование там поставили незаконно, причем техника относится к категории специальных средств, предназначенных для негласного получения информации. Камеры и микрофоны были установлены в помещениях "для личных бесед".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Незаконный оборот специальных технических средств".

В настоящее время правоохранители устанавливают, кто причастен к этому преступлению. Если виновных найдут, то им может грозить до четырех лет колонии.



